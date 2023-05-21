У Києві заявили, що Росія майже місяць блокує найбільший порт зернового коридору

Робота "зернової ініціативи" поновилась, але Росія майже місяць блокує вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Як зазначається, 19 травня було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів "Одеса" та "Чорноморськ". В інспекції і реєстрації суден на порт "Південний" Росія відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

20 травня російська сторона погодилась провести 7 інспекцій вхідного флоту на порти "Одеса" та "Чорноморськ", але провела лише 2. Всі заявлені на порт "Південний" Росія знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану.

21 травня заплановано лише 4 інспекцій, але знов без суден на порт "Південний".

"Таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023 року. Наразі в порту "Південний" понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, в тому числі Африка та Азія, має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини", - йдеться у заяві міністерства.

У Мінінфраструктури наголосили, що блокуючи роботу порту "Південний", Росія намагається зменшити ефективність "зернової угоди" і відповідно зменшити експорт на потреби світу.

"Країна-агресор не планує виконувати домовленості, під якими вона сама підписалась, і продовжує використовувати їжу як зброю в політиці шантажу. Сподіваємося партнери по угоді знайдуть рішення. В протилежному випадку змушені констатувати, що "зернова Ініціатива" не працює на умовах підписаної всіма сторонами угоди", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

До цього в Москві погрожували вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Водночас російська сторона періодично саботувала проведення інспекцій суден у територіальних водах Туреччини, чим блокувала роботу зернового коридору.