В Киеве заявили, что Россия почти месяц блокирует крупнейший порт зернового коридора

Работа "зерновой инициативы" возобновилась, но Россия почти месяц блокирует входной флот на самый глубоководный порт "Пивденный".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Как отмечается, 19 мая были проинспектированы 3 судна, которые идут на загрузку в порты "Одесса" и "Черноморск". В инспекции и регистрации судов на порт "Пивденный" Россия отказала в одностороннем порядке и без объяснения причин.

20 мая российская сторона согласилась провести 7 инспекций входного флота на порты "Одесса" и "Черноморск", но провела всего 2. Все заявленные на порт "Пивденный" Россия вновь вычеркнула как из регистрационного списка, так и из инспекционного плана.

21 мая запланировано только 4 инспекции, но снова без судов на порт "Пивденный".

"Такую деструктивную политику страна-агрессор осуществляет уже почти месяц, с 29 апреля 2023 года. В настоящее время в порту "Пивденный" более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира, в том числе Африка и Азия, должно быть загружено на 26 судов, которые продолжают ждать в территориальных водах Турции", - говорится в заявлении министерства.

В Мининфраструктуре отметили, что блокируя работу порта "Пивденный", Россия пытается снизить эффективность "зернового соглашения" и соответственно снизить экспорт на потребности мира.

"Страна-агрессор не планирует выполнять договоренности, под которыми она сама подписалась, и продолжает использовать еду как оружие в политике шантажа. Надеемся партнеры по соглашению найдут решение. В противном случае вынуждены констатировать, что "зерновая инициатива" не работает на условиях, подписанного всеми сторонами соглашения", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 17 мая 2023 года стало известно, что зерновая инициатива, направленная на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продленаеще на 2 месяца– до 18 июля.

До этого в Москвеугрожали выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

В то же время российская сторона саботировала проведение инспекций суден в территориальных водах Турции, чем блокировала работу зернового коридора.