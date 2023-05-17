У Туреччині заявили, що “зернову угоду” продовжено на 2 місяці

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу заявив, що після переговорів з Росією, Україною та ООН угоду про зерновий коридор продовжено ще на 2 місяці.

Про це повідомляє видання Нaber.

За словами Ердогана, завдяки керівництву Туреччини і конструктивному підходу Росії та України угоду, укладену в Стамбулі 22 липня 2022 року, було продовжено.

"Ось-ось закінчився останній овертайм. Зусиллями нашої країни, підтримкою наших російських друзів і внесками наших українських друзів було вирішено продовжити угоду про зерновий коридор ще на 2 місяці", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Bloomberg писав, що Росія поки що погодилася зберегти домовленість і "зернова угода", яка дозволяє Україні експортувати врожай через чорноморські порти, буде продовжена.

За даними ООН, останнє судно яке вийшло з українського порту Чорноморськ ще до оголошення продовження угоди, попрямувало до Туреччини з 30 тис. тонн кукурудзи на борту.

Українська сторона дану інформацію наразі не підтвердила.