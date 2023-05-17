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У Туреччині заявили, що “зернову угоду” продовжено на 2 місяці
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу заявив, що після переговорів з Росією, Україною та ООН угоду про зерновий коридор продовжено ще на 2 місяці.
Про це повідомляє видання Нaber.
За словами Ердогана, завдяки керівництву Туреччини і конструктивному підходу Росії та України угоду, укладену в Стамбулі 22 липня 2022 року, було продовжено.
"Ось-ось закінчився останній овертайм. Зусиллями нашої країни, підтримкою наших російських друзів і внесками наших українських друзів було вирішено продовжити угоду про зерновий коридор ще на 2 місяці", - сказав він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше Bloomberg писав, що Росія поки що погодилася зберегти домовленість і "зернова угода", яка дозволяє Україні експортувати врожай через чорноморські порти, буде продовжена.
За даними ООН, останнє судно яке вийшло з українського порту Чорноморськ ще до оголошення продовження угоди, попрямувало до Туреччини з 30 тис. тонн кукурудзи на борту.
Українська сторона дану інформацію наразі не підтвердила.