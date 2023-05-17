Турецькі чиновники анонсували продовження зернової угоди, – Bloomberg

Зернова угода, яка дозволяє Україні експортувати врожай через чорноморські порти, буде продовжена. Росія поки що погодилася зберегти домовленість. Про це пише Bloomberg із посиланням на анонімних турецьких чиновників.

За їхніми словами, оголошення про продовження угоди очікується в середу, 17 травня.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України України Юрій Васьков поки не підтвердив домовленість, повідомивши журналістом, що це поки зарано коментувати.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що оголошувати поки нічого, й Росія повідомить про своє рішення в належний час.

Нагадаємо, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Росії стверджувало, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів, тобто до 18 травня. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Також РФ хоче відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Вершинін заявив, що зернова угода "припинить своє існування", якщо РФ не отримає гарантій виконання своїх вимог до 18 травня.

Україна, Туреччина, ООН і Росія обговорювали продовження ініціативи. 16 травня стало відомо, що продовження перемовин очікується найближчими днями в онлайн-форматі.

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