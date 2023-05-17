Турецкие чиновники анонсировали продление зернового соглашения, – Bloomberg

Зерновое соглашение, позволяющее Украине экспортировать урожай через черноморские порты, будет продолжено. Россия пока что согласилась сохранить договоренность. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных турецких чиновников.

По их словам, объявление о продлении соглашения ожидается в среду, 17 мая.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков пока не подтвердил договоренность, сообщив журналистам, что это пока рано комментировать.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что объявлять пока нечего, а Россия сообщит о своем решении в должное время.

Напомним, 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней.

В свою очередь Министерство иностранных дел России утверждало, что страна согласовала продление инициативы всего на 60 дней, то есть до 18 мая. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Также РФ хочет возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Заместитель министра иностранных дел страны-агрессорки Сергей Вершинин заявил, что зерновое соглашение "прекратит свое существование", если РФ не получит гарантий выполнения своих требований до 18 мая.

Украина, Турция, ООН и Россия обсуждали продление инициативы. 16 мая стало известно, что продолжение переговоров ожидается в ближайшие дни в онлайн-формате.

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