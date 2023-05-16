Украина ожидает онлайн-переговоры по продлению "зернового соглашения" в ближайшее время

Украина ожидает, что переговоры о продлении срока действия Черноморской зерновой инициативы пройдут в ближайшие дни.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет "Интерфакс-Украина".

"Конечно, переговоры при посредничестве Украины и ООН продолжаются. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будут переговоры в онлайн-формате. Страна-агрессор пытается блокировать в целом проход кораблей и возможность проведения инспекций, это как "орудие давления", - отметил он.

По его словам, Россия, назвав 18 мая датой, когда якобы прекращается действие "зернового" соглашения, пытается давить не только на Украину, но и ООН и Турцию. Особенно, подчеркнул он, учитывая выборы в Турции.

Боднар уверен, что удастся найти рычаги давления на страну-агрессора, и зерно, необходимое для продовольственной безопасности в мире, будет выходить из украинских портов.

Напомним, 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зерновое соглашение, имеющее целью обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней.

В свою очередь Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы лишь на 60 дней , то есть до 18 мая. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Также РФ хочет возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Заместитель министра иностранных дел страны-агрессорки Сергей Вершинин заявил, что зерновое соглашение "прекратит свое существование" , если РФ не получит гарантий выполнения своих требований до 18 мая.

10-11 мая в Стамбуле прошла встреча представителей Украины, РФ, Турции и ООН. По ее итогам Министерство обороны Турции сообщило, что стороны договорились продолжить переговоры о зерновой инициативе.