Україна очікує на онлайн-переговори щодо продовження "зернової угоди" найближчим часом

Україна очікує, що перемовини про продовження терміну дії Чорноморської зернової ініціативи відбудуться найближчими днями.

Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднар, пише "Інтерфакс-України".

"Звичайно, переговори за посередництвом України та ООН тривають. Ми очікуємо, що найближчими днями будуть переговори в онлайн-форматі. Країна-агресор намагається блокувати загалом прохід кораблів і можливість проведення інспекцій, це як "знаряддя тиску", - зазначив він.

За його словами, Росія, назвавши 18 травня датою, коли нібито припиняється дія "зернової" угоди, намагається тиснути не тільки на Україну, а й на ООН і Туреччину. Особливо, наголосив він, враховуючи вибори у Туреччині.

Боднар упевнений, що вдасться знайти важелі тиску на країну-агресора, і зерно, необхідне для продовольчої безпеки у світі, виходитиме з українських портів.

Нагадаємо, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів, тобто до 18 травня. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Також РФ хоче відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Вершинін заявив, що зернова угода "припинить своє існування", якщо РФ не отримає гарантій виконання своїх вимог до 18 травня.

10-11 травня у Стамбулі проходила зустріч представників України, РФ, Туреччини та ООН. За її підсумками Міністерство оборони Туреччини повідомило, що сторони домовилися продовжити перемовини щодо зернової ініціативи.