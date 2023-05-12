Зернова ініціатива. ООН не має запасного плану на випадок виходу Росії з угоди

Організація Об’єднаних Націй не має запасного плану, якщо Росія вийде з Чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, передає "Голос Америки".

"Немає плану Б для Чорного моря. Є Чорне море. Ми не можемо пересунути море. Ми не можемо перемістити Босфор", – висловився він.

За словами Дюжарріка, якщо ініціатива не зможе тривати, це матиме негативний вплив на глобальну продовольчу безпеку й світові ціни на продовольство.

Своєю чергою пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, коментуючи скарги РФ на недостатню для неї вигоду від угоди, сказала:

"Росія експортує просто чудово. Вона експортує зерно та добрива на тому ж рівні, якщо не вище, ніж до повномасштабного вторгнення".

Дипломатка зазначила, що погрози країни-агресорки стосуються грошей і влади.

"Чим більше Росія перешкоджає експорту України, тим вищі ціни, і оскільки російський експорт розвивається добре, вони отримують більше прибутків", – додала Томас-Грінфілд.

Як пише "Голос Америки", РФ вже сповільнила експорт українського зерна в рамках зернової угоди, загальмувавши перевірки: кількість інспекцій суден, які прямують до України та виходять з країни, суттєво зменшилась з найвищого показника в жовтні 2022 року (4,4 інспекції на вхід на день і 6,3 на вихід) до 1,4 на вхід і 1,5 на вихід на день у травні 2023 року.

"Росіяни традиційно грають із процедурами Чорноморської зернової ініціативи. Вони не дозволяють суднам реєструватись, а потім не перевіряють їх", – висловився посол Джим О’Брайен, який очолює Управління координації санкцій Державного департаменту США.

Нагадаємо, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів, тобто до 18 травня. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Також РФ хоче відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Вершинін заявив, що зернова угода "припинить своє існування", якщо РФ не отримає гарантій виконання своїх вимог до 18 травня.

10-11 травня у Стамбулі проходила зустріч представників України, РФ, Туреччини та ООН. За її підсумками Міністерство оборони Туреччини повідомило, що сторони домовилися продовжити перемовини щодо зернової ініціативи.

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