У Туреччині заявили, що "зернову угоду" можуть продовжити ще на два місяці

Дія "зернової угоди" може бути продовжена ще щонайменше на два місяці. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після повернення з поїздки до Москви, пише Reuters.

Зазначимо, Росія раніше заявляла, що не продовжить дію угоди після 18 травня, якщо не буде виконано перелік вимог щодо усунення перешкод для її власного експорту зерна та добрив.

Чавушоглу повідомив, що "зернова угода" була серед питань, які він обговорював зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим під час візиту до Москви.

Глава МЗС Туреччини висловив сподівання, що позитивний результат бути досягнутий у Стамбулі, де переговори мають продовжитися 11 травня.

"Я думаю, що ми зможемо досягти результату, щоб продовжити її принаймні ще на два місяці", – зазначив він.

Нагадаємо, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Однак Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування.