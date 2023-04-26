Китай підтримує продовження Чорноморської зернової ініціативи - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Китай підтримує роботу та подальше продовження Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяє транспортувати продовольчі вантажі Чорним морем з портів Одеської області. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, розповідаючи про телефонну розмову, що відбулася у нього в середу з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Дуже важливо, що Китай має однаковий з нами погляд на свободу мореплавства і торгівлі. Я поінформував пана Сі Цзіньпіна про наші зусилля щодо відновлення морського експорту продовольства і я почув слова підтримки нашої Чорноморської зернової ініціативи, її продовження, а також підтримку наших гуманітарних зусиль, зокрема програми "Зерно з України", - зазначив президент.

В свою чергу, як сформулювали в пресслужбі глави української держави, Зеленський під час розмови підкреслив готовність України залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки та зазначив, що наразі українські порти є заручниками російської агресії та заблоковані державою-агресором, а з ними – і експортні шляхи.

"У цьому контексті сторони висловили спільну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи. Володимир Зеленський поінформував про реалізацію глобальної гуманітарної програми "Зерно з України", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, зазначено, що сторони предметно обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства. Зокрема, Зеленський нагадав, що до повномасштабного російського вторгнення Китай був найбільшим торговельним партнером України.

"Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях", – акцентував президент України. За його словами, цьому мають сприяти відновлення роботи двосторонньої міжурядової комісії та призначення посла України в КНР, яким став Павло Рябікін.

Нагадаємо, що наразі представники Росії вже втретє за місяць заблокували проведення інспекцій в територіальних водах Туреччини суден, які виконують рейси в рамках "зернового коридору".

Зазначимо, що 17 березня, дію Чорноморської зернової ініціативи було продовжено на 120 днів, тобто до середини липня. Натомість Росія заявляє, що з її боку угоду було продовжено лише на 60 днів. Більш того, російська влада останніми днями знову загрожує взагалі вийти з угоди.