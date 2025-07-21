Майже 140 суден: Британія запровадила санкції проти "тіньового флоту" Росії

Велика Британія у понеділок, 21 липня, запровадила нові санкції проти 137 суден "тіньового флоту" РФ. Ці обмеження спрямовані на критично важливі для режиму Путіна енергетичний та нафтовий сектори.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що нові санкції посилять тиск на критично важливу нафтову промисловість Росії та завдадуть удару по нестабільній тіньовій флотській операції Путіна.

"137 цілей вражають саме серце енергетичного сектору Росії, обмежуючи доступ Путіна до ключових доходів від нафти, що фінансують його незаконну війну в Україні", — йдеться у заяві британського уряду.

Хто потрапив під санкції

Як зазначено в повідомленні, нові санкції стосуються 135 нафтових танкерів, які входять до складу тіньового флоту, відповідального за незаконне перевезення вантажів на суму 24 мільярди доларів з початку 2024 року.

Крім того, під санкції потрапила компанія Intershipping Services LLC. Вона відповідала за реєстрацію суден "тіньового флоту" під прапором Габону, завдяки чому ці судна щорічно перевозили товари на суму до 10 мільярдів доларів від імені російської держави.

Санкції також стосуються Litasco Middle East DMCC, пов'язаної з російським нафтовим гігантом Лукойл, за її постійну роль у перевезенні великих обсягів російської нафти на суднах тіньового флоту.

"Поки Путін продовжує зволікати та затягувати серйозні мирні переговори, ми не будемо стояти склавши руки. Ми продовжуватимемо використовувати всю міць нашого санкційного режиму, щоб посилювати економічний тиск на кожному кроці та стояти пліч-о-пліч з Україною", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

Нагадаємо, 17 червня до британського санкційного списку було додано 10 фізичних осіб та 20 суден. Крім того, санкції були спрямовані проти осіб і компаній, які беруть або брали участь у дестабілізації, підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України.

Раніше Велика Британія також запровадила санкції проти Росії. Обмеження торкнулися 100 об'єктів у російських військовому, енергетичному, фінансовому секторах, а також осіб, причетних до інформаційної війни кремля проти України.