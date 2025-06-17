Нафтові танкери та постачальники товарів до РФ: Британія оголосила нові санкції проти Росії

Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії. 17 червня до британського санкційного списку було додано 10 фізичних осіб та 20 суден.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті уряду Британії.

Повідомляється, що санкції спрямовані проти чотирьох фізичних, шести юридичних осіб і 20 суден, включаючи нафтові танкери, компанії, пов'язані з морською галуззю, і постачальників товарів до Росії, зокрема електроніки.

Крім того, санкції спрямовані проти осіб і компаній, які беруть або брали участь у дестабілізації, підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України.

Санкції також зачеплять тих, хто отримує вигоду від співпраці з російським урядом або підтримує його.

Раніше Велика Британія також запровадила санкції проти Росії. Обмеження торкнулися 100 об'єктів у російських військовому, енергетичному, фінансовому секторах, а також осіб, причетних до інформаційної війни кремля проти України.

Окрім того, разом із партнерами Лондон працює над посиленням цінових обмежень на російську нафту, щоб ще більше скоротити прибутки, які фінансують війну.

Санкції ЄС проти Росії

Ще в березні Європейський Союз розпочав роботу над 17-м пакетом санкцій проти Росії. Очікувалося, що Єврокомісія внесе свої пропозиції щодо нових обмежень до початку літа. В тому ж місяці посли країн-членів Євросоюзу погодилися продовжити ще на шість місяців санкції, які були застосовані до фізичних та юридичних осіб за невиправдану війну Російської Федерації проти України.

На початку травня Європейська комісія підготувала 17-й пакет санкцій проти РФ. Пропонувалося суттєво посилити тиск на російський "тіньовий нафтовий флот", запровадивши санкції проти вдвічі більшої кількості його суден.

Наразі Європейський Союз у координації зі Сполученими Штатами Америки розпочав розробку 18-го пакета санкцій проти Російської Федерації.