ЄС у координації зі Штатами розробляє 18-й пакет санкцій проти РФ, який зачепить газопровід "Північний потік"

Європейський Союз у координації зі Сполученими Штатами Америки розпочав розробку 18-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Робота над ним розпочалась після закінчення минулого понеділка терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.

Як пише Delo.ua, це підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус на брифінгу в понеділок, 19 травня, повідомляє Укрінформ.

За його словами, канцлер Фрідріх Мерц працює з європейськими та американськими партнерами над цим новим пакетом.

"Готується 18-й пакет. Це є результатом заяви в Києві (візит лідерів чотирьох європейських держав, що відбувся 10 травня - ред.). І для цього пакета санкцій розглядаються всі варіанти, … це координується і має бути узгоджено з американцями… Спільні санкції ефективніші, оскільки мають більшу силу", - заявив Корнеліус.

Речник додав, що німецький уряд підтримує пункти, які стосуються газогону "Північний потік".

"Звичайно, також важливо, щоб США підтримали потенційний пакет санкцій. Це дуже залежатиме від результату сьогоднішньої розмови", - зауважив Корнеліус, напередодні запланованої на понеділок телефонної конференції Дональда Трампа з президентом України, очільником РФ та керівниками європейських держав

Варто додати, що 17 квітня президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн наголосила, що Путін не хоче миру, а тому Євросоюз має активізувати зусилля. За її словами, майбутній пакет включатиме санкції проти газогонів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", нові обмеження для російського тіньового флоту, зниження граничної ціни на нафту, а також додаткові заходи проти фінансового сектору Росії.