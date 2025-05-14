Посли Євросоюзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії

Посли країн Європейського Союзу у середу, 14 травня, погодили вже 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, одночасно погоджено й запровадження додаткових обмежувальних заходів у відповідь на систематичні порушення прав людини, гібридне втручання РФ по всьому світу, а також за використання та розповсюдження хімічної зброї.

🇪🇺 ambassadors just gave green light to the 17th sanctions package on 🇷🇺. In parallel they have also approved more sanctions on 🇷🇺 for human rights abuses, hybrid interferences around the world and chemical weapons proliferation — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 14, 2025

Офіційне затвердження нового пакета санкцій очікується під час засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбудеться у вівторок, 20 травня.

Зауважимо, що ще на початку травня стало відомо про погодження 17-го пакету санкцій, який пропонував суттєво посилити тиск на російський "тіньовий нафтовий флот", запровадивши санкції проти вдвічі більшої кількості його кораблів.

Наразі, деталі санкційного пакета наразі не оприлюднені.

Ще в березні Європейський Союз розпочав роботу над 17-м пакетом санкцій проти Росії. Очікувалося, що Єврокомісія внесе свої пропозиції щодо нових обмежень до початку літа. В тому ж місяці посли країн-членів Євросоюзу погодилися продовжити ще на шість місяців санкції, які були застосовані до фізичних та юридичних осіб за невиправдану війну Російської Федерації проти України

Раніше, у лютому Велика Британія оголосила про введення понад 100 нових санкцій, спрямованих на російську військову машину, її фінансування та ключових осіб, які підтримують війну проти України.