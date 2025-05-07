"Тіньовий" флот та військовий експорт: Єврокомісія готує 17-й пакет санкцій проти РФ

Європейська комісія підготувала 17-й пакет санкцій проти РФ. Пропонується суттєво посилити тиск на російський "тіньовий нафтовий флот", запровадивши санкції проти вдвічі більшої кількості його кораблів.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема до санкційного списку пропонують додати 60 фізичних та юридичних осіб та 150 кораблів. Таким чином, загальний перелік санкційних кораблів може зрости до більше ніж 300.

Москва використовує "тіньовий флот" старих та іноді незастрахованих суден, щоб обійти санкції та цінові обмеження, встановлені ЄС та його союзниками.

Водночас Reuters повідомляє, що пакет передбачає посилення експортного контролю за товарами, що можуть бути використані російськими військовими технологіями. Одне з джерел додало, що під санкції потраплять понад 50 фізичних та юридичних осіб, у тому числі п'ять у Китаї.

Крім того, нові заходи будуть спрямовані проти 31 компанії, що допомагає російським військовим або бере участь в ухиленні від санкцій, з яких 13 перебувають за межами Росії.

Міністри закордонних справ блоку мають намір офіційно ухвалити запропоновані заходи до зустрічі в Брюсселі, запланованої на 20 травня. Якщо нові заходи будуть ухвалені, вони стануть 17-м пакетом санкцій блоку з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Як пишуть ЗМІ, для запровадження санкцій згода всіх країн-членів Євросоюзу є обов'язковою, тому їхні проєкти можуть зазнавати змін перед остаточним затвердженням. Дія обмежувальних заходів ЄС підлягає перегляду кожні пів року, і чергове продовження має відбутися в липні. Угорщина неодноразово заявляла про можливість блокування цих рішень, проте згодом змінювала свою позицію.

Санкції ЄС проти Росії

Станом на 23 квітня 2024 року Європейський Союз запровадив вже 16 санкційних пакетів проти Росії та її поплічників.

Ще в березні Європейський Союз розпочав роботу над 17-м пакетом санкцій проти Росії. Очікувалося, що Єврокомісія внесе свої пропозиції щодо нових обмежень до початку літа. В тому ж місяці посли країн-членів Євросоюзу погодилися продовжити ще на шість місяців санкції, які були застосовані до фізичних та юридичних осіб за невиправдану війну Російської Федерації проти України

Раніше, у лютому Велика Британія оголосила про введення понад 100 нових санкцій, спрямованих на російську військову машину, її фінансування та ключових осіб, які підтримують війну проти України.