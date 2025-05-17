ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії: фон дер Ляєн анонсувала розширення тиску

Європейський Союз розпочав роботу над новим пакетом санкцій проти Росії. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту Європейської політичної спільноти, що проходив у столиці Албанії, Тирані.

Як пише Delo.ua, таку інформацію оприлюднив Reuters.

Нові заходи мають посилити тиск на Кремль на тлі безрезультатних мирних переговорів між делегаціями України та Росії, які відбулися у Стамбулі за ініціативи президента США Дональда Трампа.

Фон дер Ляєн наголосила, що президент РФ Володимир Путін не хоче миру, а тому Євросоюз має активізувати зусилля. За її словами, майбутній пакет включатиме санкції проти газогонів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", нові обмеження для російського тіньового флоту, зниження граничної ціни на нафту, а також додаткові заходи проти фінансового сектору Росії.

Водночас вона визнала, що подальше запровадження санкцій ускладнюється через складнощі з досягненням одностайності серед 27 країн-членів ЄС. Наразі ухвалено вже 17 санкційних пакетів.

На саміті в Тирані президент України Володимир Зеленський закликав посилити економічний тиск на Москву та підтримав ініціативу припинення вогню як основу для наступних мирних домовленостей. Він також розкритикував позицію Росії, яка, попри заявлену готовність до перемовин, направила на зустріч у Стамбул делегацію середнього рівня.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та прем’єр Великої Британії Кір Стармер висловили сумніви в серйозності намірів Кремля.

"Путін не демонструє готовності до реального миру", — заявив Стармер.

Зауважимо, що вчора європейські лідери — Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії — узгодили спільну позицію щодо неприйнятності російських умов і підтвердили координацію з адміністрацією Дональда Трампа. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що Європа повинна посилити власну обороноздатність, водночас зберігаючи підтримку з боку США.

Нагадаємо, 14 травня посли країн Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, який повинен суттєво посилити тиск на російський "тіньовий нафтовий флот", запровадивши санкції проти вдвічі більшої кількості його кораблів.