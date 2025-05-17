Росія висунула ультимативні вимоги на переговорах у Стамбулі, серед яких припинення вогню в обмін на капітуляцію - Bloomberg

Росія висунула наджорсткі умови на переговорах з Україною, які відбулися у Стамбулі 16 травня. За інформацією журналістів, Москва вимагає від Києва капітуляційних поступок в обмін на припинення вогню.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Bloomberg, якому відомі деталі завдяки власним джерелам.

Серед ключових умов, озвучених російською делегацією:

Визнання Україною нейтрального статусу без присутності іноземних військ і озброєнь на своїй території;

Відмова від вимог щодо виплати репарацій з боку Росії;

Визнання анексії Криму та ще чотирьох регіонів, частину з яких Росія навіть не контролює повністю;

Виведення українських військ з цих територій і фактична їх здача;

Домагання міжнародного визнання російського суверенітету над усіма п’ятьма регіонами.

При цьому, за словами джерел Bloomberg, російський президент Володимир Путін погодиться на припинення вогню лише після повного виконання цих умов. Кремль офіційно не коментував оприлюднені вимоги.

Проте ці позиції різко суперечать підходу США та європейських партнерів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Захід не дозволить Росії диктувати умови миру, а відмова Москви від перемир'я призведе до нових санкцій.

"Повинно бути узгоджено повне та безумовне припинення вогню, і якщо Росія не бажає сідати за стіл переговорів, Путін має за це заплатити", — наголосив Стармер на саміті Європейської політичної спільноти в Тирані.

Що кажуть у США

Тим часом президент США Дональд Трамп у коментарі Fox News заявив, що лише особисто зможе досягти мирної угоди. За його словами, Володимир Путін нібито прагне домовленостей, але в української сторони !бракує козирів".

"Не може бути зустрічі без мене, бо, як на мене, без мене угода не пройде. У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди", — сказав Трамп.

У разі провалу дипломатії він пригрозив вдатися до санкційного тиску, включно з обмеженнями на експорт російської нафти та санкціями проти її покупців.

"Я використаю це, якщо буде потрібно. Але я б не хотів. Якщо ми не укладемо угоду, я це зроблю. Це було б нищівно для Росії, бо у них проблеми з економікою", — додав американський лідер.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулася тристороння зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини.

Пізніше міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки переговорів з представниками РФ. За словами Умєрова, основна увага під час перемовин була зосереджена на питанні припинення вогню та проведенні масштабного обміну полоненими.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував перебіг переговорів між Росією та Україною, які проходили у Стамбулі. За його словами, російська делегація фактично зірвала діалог, відмовившись обговорювати мирні ініціативи.