Переговори в Стамбулі провалилися через позицію Росії - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія не виявила жодної доброї волі під час переговорів у Стамбулі, фактично зірвавши їх. За його словами, Москва відмовилася вести діалог у присутності США та знову висунула неприйнятні умови.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення у соціальній мережі Х Дональда Туска.

Європа закликає до тиску на РФ

Дональд Туск прокоментував перебіг переговорів між Росією та Україною, які проходили у Стамбулі. За його словами, російська делегація фактично зірвала діалог, відмовившись обговорювати мирні ініціативи за участі США та висунувши неприйнятні вимоги, які не приймає не лише Україна, а й міжнародні партнери.

Туск наголосив, що країни-союзники продовжуватимуть підтримку України та зберігатимуть єдність у відповідь на дії Росії. Він також відзначив, що позиція Москви залишається неконструктивною, і попереду, ймовірно, ще чимало складних викликів.

Крім того польський прем’єр додатково зазначив, що російська сторона де-факто перервала переговорний процес і відмовилася від припинення вогню. На його думку, настав час посилити міжнародний тиск на Кремль.

Кроки до миру в Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулася тристороння зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини.

Згодом українська делегація зустрілася з російською, але відсутність Путіна і Трампа ускладнила дипломатичні зусилля.

Зокрема, президент Трамп заявив, що не буде змін у мирних переговорах щодо війни в Україні, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США заявив, що зустрінеться з Путіним, одразу, як тільки це можна буде організувати.

Пізніше міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки переговорів з представниками РФ. За словами Умєрова, основна увага під час перемовин була зосереджена на питанні припинення вогню та проведенні масштабного обміну полоненими.

В свою чергу, під час саміту Європейської політичної спільноти в Тирані Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом та лідерами країн-союзників. Обговорювали підсумки переговорів у Стамбулі, де Росія відмовилась від конструктивного діалогу та продовжує висувати неприйнятні умови. Зеленський закликав до посилення тиску на Кремль і нових санкцій.