Переговоры в Стамбуле провалились из-за позиции России — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия не обнаружила никакой доброй воли в ходе переговоров в Стамбуле, фактически сорвав их. По его словам, Москва отказалась вести диалог в присутствии США и снова выдвинула неприемлемые условия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения в социальной сети Х Дональда Туска.

Европа призывает к давлению на РФ

Дональд Туск прокомментировал переговоры между Россией и Украиной, которые проходили в Стамбуле. По его словам, российская делегация фактически сорвала диалог, отказавшись обсуждать мирные инициативы с участием США и выдвинув неприемлемые требования, не принимаемые не только Украиной, но и международными партнерами.

Туск подчеркнул, что страны-союзники будут продолжать поддержку Украины и сохранять единство в ответ на действия России.

Кроме того, польский премьер дополнительно отметил, что российская сторона де-факто прервала переговорный процесс и отказалась от прекращения огня. По его мнению, пора усилить международное давление на Кремль.

Шаги к миру в Стамбуле

16 мая в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча представителей Украины, Соединенных Штатов Америки и Турции.

Впоследствии украинская делегация встретилась с российской, но отсутствие Путина и Трампа усложнило дипломатические усилия.

В частности, президент Трамп заявил, что не будет изменений в мирных переговорах о войне в Украине, пока он не встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США заявил, что встретится с Путиным, как только это можно будет организовать.

Позже министр обороны Рустем Умеров подвел итоги переговоров с представителями РФ. По словам Умерова, основное внимание в ходе переговоров было сосредоточено на вопросе прекращения огня и проведении масштабного обмена пленными.

В свою очередь во время саммита Европейского политического сообщества в Тиране Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и лидерами стран-союзников. Обсуждали итоги переговоров в Стамбуле, где Россия отказалась от конструктивного диалога и продолжает выдвигать неприемлемые условия. Зеленский призвал к усилению давления на Кремль и новым санкциям.