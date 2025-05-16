Зеленський спільно з лідерами ЄС зателефонували Трампу: про що була розмова

Під час саміту Європейської політичної спільноти в Тирані, що відбувся в Албанії, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

У бесіді також взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Головною темою розмови стали підсумки переговорів між українською та російською делегаціями, які напередодні відбулися в Стамбулі. Володимир Зеленський поінформував партнерів, що українську сторону на перемовинах представляла делегація високого рівня, яка мала мандат на обговорення припинення вогню.

Президент підкреслив, що Росія вже понад два місяці ігнорує американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню, висуває нереалістичні умови та демонструє небажання завершувати війну.

У зв’язку з цим він закликав до посилення міжнародного тиску на Кремль і запровадження нових жорстких санкцій, щоб змусити Росію повернутися до конструктивного діалогу.

"Нам потрібно чітко визначити, які питання мають вирішуватися на рівні керівництва, а не нижче. Ми всі знаємо, хто насправді приймає рішення в Росії", - вважає президент.

"Україна готова зробити найшвидші можливі кроки для встановлення справжнього миру, і важливо, щоб світ займав тверду позицію. Наша позиція — якщо росіяни відкинуть повне та безумовне припинення вбивств, мають бути запроваджені жорсткі санкції. Тиск на Росію має тривати, доки Росія не буде готова припинити війну", - написав у Х Зеленський.

Він додав, що президент Трамп хоче покласти край цій війні і Україні потрібно продовжувати тісно співпрацювати з ним і залишатися максимально скоординованими, оскільки довгострокова підтримка США є важливою.

"Потрібен американський "бекстоп". Важливо, щоб ми всі працювали разом, на всіх рівнях, щоб це сталося. Я дякую всім, хто допомагає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня в Стамбулі відбулася тристороння зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини. Згодом українська делегація зустрілася з російською, але відсутність Путіна і Трампа ускладнила дипломатичні зусилля.

Зокрема, президент Трамп заявив, що не буде змін у мирних переговорах щодо війни в Україні, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент США заявив, що зустрінеться з Путіним, одразу, як тільки це можна буде організувати.

"Ми збираємося це зробити, ми повинні це зробити", – сказав він журналістам на останньому етапі туру по трьох країнах Близького Сходу.