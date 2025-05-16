Зеленский совместно с лидерами ЕС позвонили по телефону Трампу: о чем был разговор

В ходе состоявшегося в Албании саммита Европейского политического сообщества в Тиране президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса президента.

В беседе также приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Главной темой разговора стали итоги переговоров между украинской и российской делегациями, прошедшими накануне в Стамбуле. Владимир Зеленский проинформировал партнеров, что украинскую сторону на переговорах представляла делегация высокого уровня, имевшая мандат на обсуждение прекращения огня.

Президент подчеркнул, что Россия уже более двух месяцев игнорирует американское предложение о безусловном прекращении огня, выдвигает нереалистичные условия и демонстрирует нежелание завершать войну.

В этой связи он призвал к усилению международного давления на Кремль и введению новых жестких санкций, чтобы заставить Россию вернуться к конструктивному диалогу.

"Нам нужно четко определить, какие вопросы должны решаться на уровне руководства, а не ниже. Мы все знаем, кто действительно принимает решения в России", — считает президент.

"Украина готова сделать самые быстрые возможные шаги для установления настоящего мира, и важно, чтобы мир занимал твердую позицию. Наша позиция — если россияне отвергнут полное и безусловное прекращение убийств, должны быть введены жесткие санкции. Давление на Россию должно продолжаться, пока Россия не будет готова прекратить войну", – написал в Х Зеленский.

Он добавил, что президент Трамп хочет положить конец этой войне и Украине нужно продолжать тесно сотрудничать с ним и оставаться максимально скоординированными, поскольку долгосрочная поддержка США важна.

"Нужен американский "бэкстоп". Важно, чтобы мы все работали вместе, на всех уровнях, чтобы это произошло. Я благодарю всех, кто помогает", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча представителей Украины, Соединенных Штатов Америки и Турции. Впоследствии украинская делегация встретилась с российской, но отсутствие Путина и Трампа усложнило дипломатические усилия.

В частности, президент Трамп заявил, что не будет изменений в мирных переговорах о войне в Украине, пока он не встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент США заявил, что встретится с Путиным, как только это можно будет организовать.

"Мы собираемся это сделать, мы должны это сделать", – сказал он журналистам на последнем этапе тура по трем странам Ближнего Востока.