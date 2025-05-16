В Стамбуле прошли трехсторонние переговоры Украины, США и Турции: о чем говорили

16 мая в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча представителей Украины, Соединенных Штатов Америки и Турции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Суспільне".

В украинскую делегацию вошли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. США на переговорах представляли государственный секретарь Марк Рубио, спецпредставитель Кит Келлог и посол США в Турции Том Баррак.

Турцию представляли глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калин и министр иностранных дел Хакан Фидан.

Накануне источники в украинской делегации сообщили о завершении встречи с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании, а также с Китом Келлогом.

Кроме трехсторонних переговоров, сегодня также запланированы первые прямые переговоры между Украиной и Россией после длительного перерыва. Делегацию России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, уже участвовавший в переговорах с украинской стороной в 2022 году. Украинскую сторону снова представляет министр обороны Рустем Умеров.

Известно, что на 12:30 украинская делегация уже прибыла в турецкий дворец Долмабахче для встречи с российскими представителями.

Обновлено в 12:45. Рустем Умеров сообщил, что вместе с Ермаком и Сибигой провели встречу не только с Китом Келлогом, а также с советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Джонатаном Пауэллом, советником канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтером Зауттером и дипломатическим советником президента Франции Эммануелем Бонном.

"Скоординировали наши позиции с коллегами накануне сегодняшней встречи с российской делегацией в Стамбуле. Украинская сторона подтвердила свою преданность мирным усилиям, подчеркивая конструктивные шаги, предпринятые в последние недели и месяцы. Мы готовы к полному и безусловному прекращению огня... Украина готова к прямым переговорам", - написав він.

По его словам, мир возможен только при условии, если Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых полное прекращение огня на минимум 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех".

Обновлено в 14:30. В Офисе президента рассказали, что во время встречи стороны обсудили совместную работу над реальными механизмами, которые должны привести к справедливому и продолжительному миру для Украины.

"Все стороны четко подчеркнули: война должна завершиться устойчивым и справедливым миром, а полное и безусловное прекращение огня – основа для дальнейших решений. Обсудили также гуманитарные вопросы, в том числе освобождение украинских пленных и возвращение детей, которые являются приоритетом для Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Россия в очередной раз продемонстрировала, что не заинтересована в мире. "Об этом свидетельствует ее отсутствие на переговорах на соответствующем уровне представительства, игнорирование международных инициатив и отказ прекратить агрессию", – добавили в ОП.

Напомним, президент Владимир Зеленский, который 15 мая встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвал состав российской делегации "бутафорским", однако заявил, что "из уважения к Трампу и Эрдогану" все же направил украинскую делегацию в Стамбул. По его словам, переговоры должны пройти при участии как турецких, так и американских представителей.