Переговоры с Россией в Стамбуле: Зеленский утвердил состав делегации, Рубио отказался от встречи с россиянами

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая. Ее возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на указ №306/2025, обнародованный на сайте Офиса президента.

Состав украинской делегации

Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. Вместе с ним в переговорный процесс будут вовлечены:

Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины;

– первый заместитель министра иностранных дел Украины; Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;

— заместитель председателя Службы безопасности Украины; Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;

– первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины; Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

– заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины; Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

— заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины; Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ;

– заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ; Александр Дьяконов – заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ;

– заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ; Алексей Маловацкий – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;

– начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ; Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

— старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ; Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ;

– офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ; Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента Украины.

Зеленский разрешил Умерову по согласованию изменять состав делегации, а также привлекать работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, научных советников и экспертов.

Своим указом президент также утвердил тайные директивы по достижению справедливого и стабильного мира.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин утвердил состав делегации РФ, не включив себя туда. Ее возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский. В переговорах также примут участие заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления генерального штаба вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин .

США не возлагают высоких надежд на переговоры РФ и Украины

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что США "не имеют высоких ожиданий" по переговорам между РФ и Украиной.

Он повторил слова президента США Дональда Трампа, который сказал, что прорыва в переговорах не будет, пока американский и российский лидеры "не будут взаимодействовать напрямую по этому вопросу".

Рубио также разочарованно высказался о низком уровне российской делегации "не свидетельствует о прорыве". Он рассказал, что 16 мая планирует встретиться в Стамбуле с главой МИД Украины Андреем Сибигой и представителями украинской делегации, но лично с россиянами встречаться не намерен.

Что известно о переговорах Украины и России в Стамбуле

10 мая в Киев с визитом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск для встречи лидеров стран Коалиции желающих.

По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, что должно начаться в понедельник, 12 мая В случае отказа партнеры Украины пригрозили ужесточением санкций против РФ.

В своем ночном обращении 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции на следующей неделе. Однако он проигнорировал предложение о 30-дневном перемирии.

Владимир Зеленский ответил, что будет ждать "лично" Путина в Стамбуле.

15 мая Зеленский прибыл в Анкару и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пообещавшим содействовать прямым мирным переговорам между Россией и Украиной.

Планируется, что формат переговоров в Стамбуле 16 мая будет таким: