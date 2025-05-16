- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Переговоры с Россией в Стамбуле: Зеленский утвердил состав делегации, Рубио отказался от встречи с россиянами
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая. Ее возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на указ №306/2025, обнародованный на сайте Офиса президента.
Состав украинской делегации
Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. Вместе с ним в переговорный процесс будут вовлечены:
- Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины;
- Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;
- Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
- Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ;
- Александр Дьяконов – заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ;
- Алексей Маловацкий – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;
- Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
- Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ;
- Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента Украины.
Зеленский разрешил Умерову по согласованию изменять состав делегации, а также привлекать работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, научных советников и экспертов.
Своим указом президент также утвердил тайные директивы по достижению справедливого и стабильного мира.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин утвердил состав делегации РФ, не включив себя туда. Ее возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский. В переговорах также примут участие заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления генерального штаба вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин .
США не возлагают высоких надежд на переговоры РФ и Украины
Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что США "не имеют высоких ожиданий" по переговорам между РФ и Украиной.
Он повторил слова президента США Дональда Трампа, который сказал, что прорыва в переговорах не будет, пока американский и российский лидеры "не будут взаимодействовать напрямую по этому вопросу".
Рубио также разочарованно высказался о низком уровне российской делегации "не свидетельствует о прорыве". Он рассказал, что 16 мая планирует встретиться в Стамбуле с главой МИД Украины Андреем Сибигой и представителями украинской делегации, но лично с россиянами встречаться не намерен.
Что известно о переговорах Украины и России в Стамбуле
10 мая в Киев с визитом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск для встречи лидеров стран Коалиции желающих.
По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, что должно начаться в понедельник, 12 мая В случае отказа партнеры Украины пригрозили ужесточением санкций против РФ.
В своем ночном обращении 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции на следующей неделе. Однако он проигнорировал предложение о 30-дневном перемирии.
Владимир Зеленский ответил, что будет ждать "лично" Путина в Стамбуле.
15 мая Зеленский прибыл в Анкару и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пообещавшим содействовать прямым мирным переговорам между Россией и Украиной.
Планируется, что формат переговоров в Стамбуле 16 мая будет таким:
- трехсторонняя встреча: США, Украина и Турция;
- Трехсторонняя встреча: РФ, Украина и Турция;
- Встреча четырех сторон: США, РФ, Украина и Турция.