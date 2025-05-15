Трамп заявил, что завершение войны в Украине не будет до его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет изменений в мирных переговорах по войне в Украине, пока он не встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сказал во время разговора с журналистами на борту своего самолета Air Force One, аудиозапись которого публикует Белый дом.

"Ничего не произойдет с Россией и Украиной, пока мы с Путиным не встретимся", – заявил глава Белого дома.

На вопрос, огорчает ли его уровень российской делегации на переговорах в Стамбуле, Трамп ответил, что у него нет информации о ней, поэтому и "не разочарован".

Последний тезис резко контрастирует с позицией Украины, ведь низкий уровень делегации РФ является свидетельством неготовности России к серьезным переговорам.

"Наша делегация на самом высоком уровне. Уровень россиян пока мне официально не известен, но по тому, что видим, он похож на бутафорский. Мы подумаем, что будем делать, какие у нас будут шаги", — заявил президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Турцию.

Напомним, Трамп не приедет в Турцию 15 мая после того, как Путин утвердил состав делегации, не включив себя туда. Ожидается, что США будут представлять глава Госдепа Марко Рубио, спецпосланники Стив Виткофф и Кит Келлог.

Ранее Трамп также отреагировал на отсутствие российского диктатора Владимира Путина в Турции.

"Зачем ему ехать, если там нет меня. Я не думал, что для Путина это возможно, если меня там не будет. Потому что я не собирался ехать. Я не планировал, но уехал бы", — подчеркнул глава Белого дома.

Что известно о переговорах Украины и России в Стамбуле

10 мая в Киеве с визитом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск для встречи лидеров стран Коалиции желающих.

По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, что должно начаться в понедельник, 12 мая. В случае отказа партнеры Украины пригрозили ужесточением санкций против РФ.

В своем ночном обращении 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции на следующей неделе. Однако он проигнорировал предложение о 30-дневном перемирии.

Владимир Зеленский ответил, что будет ждать "лично" Путина в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать поддержку в организации прямых мирных переговоров между Россией и Украиной.