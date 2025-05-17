Россия выдвинула ультимативные требования на переговорах в Стамбуле, среди которых прекращение огня в обмен на капитуляцию — Bloomberg

Россия выдвинула сверхжесткие условия на переговорах с Украиной, состоявшихся в Стамбуле 16 мая. По информации журналистов, Москва требует от Киева капитуляционных уступок в обмен на прекращение огня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Bloomberg, которому известны детали благодаря собственным источникам.

Среди ключевых условий, озвученных российской делегацией:

Признание Украиной нейтрального статуса без присутствия иностранных войск и вооружений своей территории;

Отказ от требований по выплате репараций со стороны России;

Признание аннексии Крыма и четырех регионов, часть из которых Россия даже не контролирует полностью;

Вывод украинских войск с этих территорий и фактическая их сдача;

Притязание международного признания российского суверенитета над всеми пятью регионами.

При этом, по словам источников Bloomberg, российский президент Владимир Путин согласится на прекращение огня только после выполнения этих условий. Кремль официально не комментировал обнародованные требования.

Тем не менее, эти позиции резко противоречат подходу США и европейских партнеров. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Запад не позволит России диктовать условия мира, а отказ Москвы от перемирия приведет к новым санкциям.

"Должно быть согласовано полное и безусловное прекращение огня, и если Россия не желает садиться за стол переговоров, Путин должен за это заплатить", — подчеркнул Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране.

Что говорят в США

Тем временем президент США Дональд Трамп в комментарии Fox News заявил, что только лично сможет добиться мирного соглашения. По его словам, Владимир Путин якобы стремится к договоренностям, но у украинской стороны !не хватает козырей".

" Не может быть встречи без меня, потому что, по-моему, без меня соглашение не пройдет. У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения" , — сказал Трамп.

В случае провала дипломатии он пригрозил прибегнуть к санкционному давлению, включая ограничения на экспорт российской нефти и санкции против ее покупателей.

"Я использую это, если потребуется. Но я бы не хотел. Если мы не заключим соглашение, я это сделаю. Это было бы сокрушительно для России, потому что у них проблемы с экономикой", — добавил американский лидер.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, США и Турции.

Позже министр обороны Рустем Умеров подвел итоги переговоров с представителями РФ. По словам Умерова, основное внимание в ходе переговоров было сосредоточено на вопросе прекращения огня и проведении масштабного обмена пленными.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ход переговоров между Россией и Украиной, которые проходили в Стамбуле. По его словам, российская делегация фактически сорвала диалог, отказавшись обсуждать мирные инициативы.