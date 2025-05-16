Ответ на переговоры в Стамбуле: Мерц и Стармер заявили о поддержке Украины

Западные лидеры подтвердили поддержку Украины и согласовывают общий ответ на действия России после переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения в соцсети Х премьер-министра Великобритании Кир Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Западные лидеры готовят ответ России

После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности продолжать поддержку Украины для достижения завершения войны.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вместе с президентом США Дональдом Трампом они скоординировали позицию по реакции на неприемлемое поведение России после переговоров в Стамбуле.

Он подчеркнул, что в случае отказа Москвы от диалога ответственность за последствия должен понести лично Владимир Путин.

Встреча в Стамбуле и шаги к миру

16 мая в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, США и Турции.

Впоследствии украинская делегация встретилась с российской, но отсутствие Путина и Трампа усложнило дипломатические усилия.

Позже министр обороны Рустем Умеров подвел итоги переговоров с представителями РФ. По словам Умерова, основное внимание в ходе переговоров было сосредоточено на вопросе прекращения огня и проведении масштабного обмена пленными.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ход проходивших в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной. По его словам, российская делегация фактически сорвала диалог, отказавшись обсуждать мирные инициативы.