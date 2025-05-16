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Украина и РФ обменяются пленными и продолжат переговоры — глава МИД Турции

Встреча в Стамбуле
Встреча в Стамбуле. Фото: X, Fidan.

В Стамбуле при посредничестве Турции состоялась встреча делегаций Украины и России, в ходе которой стороны договорились об обмене пленных и условиях прекращения огня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения в социальной сети Х министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Турция способствовала новым договоренностям

По итогам встречи в Стамбуле стороны договорились о:

  • обмене 1000 человек с каждой стороны как жест доверия;
  • обмене письменными предложениями об условиях прекращения огня;
  • предварительном согласовании следующего раунда переговоров.

Фидан заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия по установлению устойчивого мира между Украиной и Россией.

По его словам, сегодняшний день стал важным шагом по пути к глобальному миру.

Шаги к миру в Стамбуле

16 мая в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, США и Турции.

Впоследствии украинская делегация встретилась с российской, но отсутствие Путина и Трампа усложнило дипломатические усилия.

В частности, президент Трамп заявил, что не будет изменений в мирных переговорах о войне в Украине, пока он не встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США заявил, что встретится с Путиным, как только это можно будет организовать.

Позже министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги переговоров  с представителями РФ. По словам Умерова, основное внимание в ходе переговоров было сосредоточено на вопросе прекращения огня и проведении масштабного обмена пленными.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и лидерами стран-союзников. Обсуждали итоги переговоров в Стамбуле, где Россия отказалась от конструктивного диалога и продолжает выдвигать неприемлемые условия. Зеленский призвал к усилению давления на Кремль  и новым санкциям.

Автор:
Ольга Опенько