Україна і РФ обміняються полоненими та продовжать переговори - глава МЗС Туреччини

У Стамбулі за посередництва Туреччини відбулася зустріч делегацій України та Росії, під час якої сторони домовилися про обмін полонених та умови припинення вогню.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення у соціальній мережі Х міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

Туреччина сприяла новим домовленостям

За підсумками зустрічі у Стамбулі сторони домовилися про:

обмін 1000 осіб з кожного боку як жест довіри;

обмін письмовими пропозиціями щодо умов припинення вогню;

попереднє погодження наступного раунду перемовин.

Фідан заявив, що Анкара продовжить докладати зусиль для встановлення стійкого миру між Україною та Росією.

За його словами, сьогоднішній день став важливим кроком на шляху до глобального миру.

Зустріч у Стамбулі та кроки до миру

16 травня у Стамбулі відбулася тристороння зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини.

Згодом українська делегація зустрілася з російською, але відсутність Путіна і Трампа ускладнила дипломатичні зусилля.

Зокрема, президент Трамп заявив, що не буде змін у мирних переговорах щодо війни в Україні, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США заявив, що зустрінеться з Путіним, одразу, як тільки це можна буде організувати.

Пізніше міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки переговорів з представниками РФ. За словами Умєрова, основна увага під час перемовин була зосереджена на питанні припинення вогню та проведенні масштабного обміну полоненими.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом та лідерами країн-союзників. Обговорювали підсумки переговорів у Стамбулі, де Росія відмовилась від конструктивного діалогу та продовжує висувати неприйнятні умови. Зеленський закликав до посилення тиску на Кремль і нових санкцій.