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ВІдповідь на переговори у Стамбулі: Мерц і Стармер заявили про підтримку України
Західні лідери підтвердили підтримку України та узгоджують спільну відповідь на дії Росії після переговорів у Стамбулі.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дописи у соцмережі Х прем'єр-міністра Великої Британії Кір Стармера та канцлера ФРН Фрідріха Мерца.
Західні лідери готують відповідь Росії
Після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та лідерами європейських країн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність продовжувати підтримку України задля досягнення завершення війни.
У свою чергу, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що разом із президентом США Дональдом Трампом вони скоординували позицію щодо реакції на неприйнятну поведінку Росії після переговорів у Стамбулі.
Він підкреслив, що у разі відмови Москви від діалогу, відповідальність за наслідки має понести особисто Володимир Путін.
Зустріч у Стамбулі та кроки до миру
16 травня у Стамбулі відбулася тристороння зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини.
Згодом українська делегація зустрілася з російською, але відсутність Путіна і Трампа ускладнила дипломатичні зусилля.
Пізніше міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки переговорів з представниками РФ. За словами Умєрова, основна увага під час перемовин була зосереджена на питанні припинення вогню та проведенні масштабного обміну полоненими.
Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував перебіг переговорів між Росією та Україною, які проходили у Стамбулі. За його словами, російська делегація фактично зірвала діалог, відмовившись обговорювати мирні ініціативи.