ВІдповідь на переговори у Стамбулі: Мерц і Стармер заявили про підтримку України

Західні лідери підтвердили підтримку України та узгоджують спільну відповідь на дії Росії після переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дописи у соцмережі Х прем'єр-міністра Великої Британії Кір Стармера та канцлера ФРН Фрідріха Мерца.

Західні лідери готують відповідь Росії

Після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та лідерами європейських країн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність продовжувати підтримку України задля досягнення завершення війни.

У свою чергу, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що разом із президентом США Дональдом Трампом вони скоординували позицію щодо реакції на неприйнятну поведінку Росії після переговорів у Стамбулі.

Він підкреслив, що у разі відмови Москви від діалогу, відповідальність за наслідки має понести особисто Володимир Путін.

Зустріч у Стамбулі та кроки до миру

16 травня у Стамбулі відбулася тристороння зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини.

Згодом українська делегація зустрілася з російською, але відсутність Путіна і Трампа ускладнила дипломатичні зусилля.

Пізніше міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки переговорів з представниками РФ. За словами Умєрова, основна увага під час перемовин була зосереджена на питанні припинення вогню та проведенні масштабного обміну полоненими.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував перебіг переговорів між Росією та Україною, які проходили у Стамбулі. За його словами, російська делегація фактично зірвала діалог, відмовившись обговорювати мирні ініціативи.