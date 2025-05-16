Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,07

EUR

46,38

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,50

41,43

EUR

46,75

46,60

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ВІдповідь на переговори у Стамбулі: Мерц і Стармер заявили про підтримку України

Україна, ЄС, прапор
Допомога Україні продовжиться / Мін'юст України

Західні лідери підтвердили підтримку України та узгоджують спільну відповідь на дії Росії після переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дописи у соцмережі Х прем'єр-міністра Великої Британії Кір Стармера та канцлера ФРН Фрідріха Мерца.

Західні лідери готують відповідь Росії

Після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та лідерами європейських країн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність продовжувати підтримку України задля досягнення завершення війни.

У свою чергу, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що разом із президентом США Дональдом Трампом вони скоординували позицію щодо реакції на неприйнятну поведінку Росії після переговорів у Стамбулі.

Він підкреслив, що у разі відмови Москви від діалогу, відповідальність за наслідки має понести особисто Володимир Путін.

Зустріч у Стамбулі та кроки до миру

16 травня у Стамбулі відбулася тристороння зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини.

Згодом українська делегація зустрілася з російською, але відсутність Путіна і Трампа ускладнила дипломатичні зусилля.

Пізніше міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки переговорів з представниками РФ. За словами Умєрова, основна увага під час перемовин була зосереджена на питанні припинення вогню та проведенні масштабного обміну полоненими.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував перебіг переговорів між Росією та Україною, які проходили у Стамбулі. За його словами, російська делегація фактично зірвала діалог, відмовившись обговорювати мирні ініціативи. 

Автор:
Ольга Опенько