ЕС готовит новый пакет санкций против России: фон дер Ляен анонсировала расширение давления

Европейский Союз приступил к работе над новым пакетом санкций против России. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время саммита Европейского политического сообщества, проходившего в столице Албании, Тирани.

Как пишет Delo.ua, такую информацию обнародовал Reuters.

Новые меры должны усилить давление на Кремль на фоне безрезультатных мирных переговоров между состоявшимися в Стамбуле делегациями Украины и России по инициативе президента США Дональда Трампа.

Фон дер Ляен подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира, поэтому Евросоюз должен активизировать усилия. По ее словам, будущий пакет будет включать санкции против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", новые ограничения для российского теневого флота, снижение предельной цены на нефть, а также дополнительные меры против финансового сектора России.

В то же время, она признала, что дальнейшее введение санкций усложняется из-за сложностей с достижением единодушия среди 27 стран-членов ЕС. В настоящее время принято уже 17 санкционных пакетов.

На саммите в Тиране президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить экономическое давление на Москву и поддержал инициативу о прекращении огня как основу для последующих мирных договоренностей. Он также подверг критике позицию России, которая, несмотря на заявленную готовность к переговорам, направила на встречу в Стамбул делегацию среднего уровня.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер Великобритании Кир Стармер выразили сомнения в серьезности намерений Кремля.

" Путин не демонстрирует готовности к реальному миру " , — заявил Стармер.

Отметим, что вчера европейские лидеры — Франции, Германии, Польши и Великобритании — согласовали общую позицию по неприемлемости российских условий и подтвердили координацию с администрацией Дональда Трампа. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что Европа должна усилить свою обороноспособность, одновременно сохраняя поддержку со стороны США.

Напомним, 14 мая послы стран Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций. против России, которое должно существенно усилить давление на российский "теневой нефтяной флот", введя санкции против вдвое большего количества его кораблей.