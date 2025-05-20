Майже 200 суден "тіньового флоту": Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Європейський союз у вівторок, 20 травня, затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Велика Британія також запровадила нові санкції проти РФ.

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Як пише Delo.ua, про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

"ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 танкерів тіньового флоту", – написала вона в соцмережі X.

Каллас додала, що нові обмеження також стосуються гібридних загроз та прав людини. За словами дипломатки, триває робота над новими обмеженнями щодо Росії, чим довше РФ вестиме війну, тим жорсткішою буде відповідь.

The EU has approved its 17th sanctions package against Russia, targeting nearly 200 shadow fleet ships.



New measures also address hybrid threats and human rights.



More sanctions on Russia are in the works.



The longer Russia wages war, the tougher our response. — Kaja Kallas (@kajakallas) May 20, 2025

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уточнив, що загальна кількість підсанкційних суден, які перевозять російську нафту, зброю та викрадене українське зерно, зросла до 342.

"Планується запровадити обмеження проти ще 17 фізичних та 58 юридичних осіб, а також заблокувати 189 нових суден, які перевозять російську нафту, зброю та викрадене українське зерно. Загалом під обмеженням будуть уже 342 судна", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що під санкції потрапляють компанії не тільки з РФ, а й з третіх країн - зокрема з Туреччини, В’єтнаму, Узбекистану, ОАЕ - які допомагали російському ВПК обходити обмеження й постачали компоненти для дронів і ракет.

Вперше в межах режиму протидії гібридним загрозам ЄС вводить економічні санкції за фізичні атаки в Естонії, саботаж підводних кабелів і підтримку проросійських демонстрацій у Європі.

Британія запровадила нові санкції до Росії

Велика Британія також запровадила нові санкції проти Росії. Про це йдеться у пресрелізі на сайті британського уряду.

Обмеження торкнулися 100 об'єктів у російських військовому, енергетичному, фінансовому секторах, а також осіб, причетних до інформаційної війни кремля проти України. Окрім того, разом із партнерами Лондон працює над посиленням цінових обмежень на російську нафту, щоб ще більше скоротити прибутки, які фінансують війну.

Санкції ЄС проти Росії

Ще в березні Європейський Союз розпочав роботу над 17-м пакетом санкцій проти Росії. Очікувалося, що Єврокомісія внесе свої пропозиції щодо нових обмежень до початку літа. В тому ж місяці посли країн-членів Євросоюзу погодилися продовжити ще на шість місяців санкції, які були застосовані до фізичних та юридичних осіб за невиправдану війну Російської Федерації проти України.

На початку травня Європейська комісія підготувала 17-й пакет санкцій проти РФ. Пропонувалося суттєво посилити тиск на російський "тіньовий нафтовий флот", запровадивши санкції проти вдвічі більшої кількості його суден.

Reuters повідомляв, що пакет передбачає посилення експортного контролю за товарами, що можуть бути використані російськими військовими технологіями. Одне з джерел додало, що під санкції потраплять понад 50 фізичних та юридичних осіб, у тому числі п'ять у Китаї.

Наразі Європейський Союз у координації зі Сполученими Штатами Америки розпочав розробку 18-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Робота над ним розпочалась після закінчення минулого понеділка терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.