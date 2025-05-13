Замість компаній — судна: Рада підтримала санкції проти "тіньового флоту" РФ

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, що дозволяє запроваджувати санкції не лише проти компаній, а й безпосередньо проти окремих танкерів, які входять до складу так званого “тіньового флоту” РФ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ініціатива покликана ускладнити обходження обмежень, накладених на російський експорт нафти. За відповідне рішення проголосували 269 параламентаріїв.

Про законопроєкт

В пояснювальній записці йдеться про те, що доходи від експорту нафти — ключове джерело фінансування війни РФ проти України. Росія активно використовує так званий "тіньовий флот" старих, небезпечних танкерів, щоб обходити санкції та торгувати нафтою, зброєю й краденим українським зерном. Більшість цих суден оформлені через офшорні чи підставні компанії, що ускладнює накладення ефективних санкцій.

Новий законопроєкт дозволить Україні запроваджувати санкції не лише проти юридичних чи фізичних осіб, а й безпосередньо проти конкретних суден і літаків. Це має підвищити ефективність санкційної політики, посилити екологічну та національну безпеку, а також ускладнити фінансування війни для Кремля.

Законопроєкт пропонує:

Внести зміни до Закону "Про санкції", щоб дозволити накладати санкції не лише на осіб і компанії, а й на окремі судна та повітряні судна, якщо їх використання становить реальну або потенційну загрозу для національних інтересів, безпеки, суверенітету чи територіальної цілісності України. Доповнити Закон "Про Службу безпеки України" повноваженням виявляти та фіксувати факти використання суден і літаків у діяльності, що загрожує національній безпеці України. Внести зміни до Закону "Про розвідку", зокрема надати розвідці завдання встановлювати факти участі суден та повітряних суден у небезпечній для України діяльності.

Ці зміни дозволять більш ефективно реагувати на загрози, пов'язані з російським "тіньовим флотом" та іншими засобами обходу санкцій.

Зазначається, що реалізація проєкту акта не потребуватиме фінансування витрат з державного бюджету, а навпаки дозволить поповнити бюджет у випадку арешту, конфіскації та продажу суден, повітряних суден РФ.

Прогноз соціально-економічних наслідків ухвалення законопроєкту:

Реалізація цього закону дозволить запроваджувати санкції проти російського тіньового флоту — зокрема щодо активів, суден і повітряних суден. Це обмежить здатність РФ перевозити нафту, зброю та військовий персонал, а також зменшить фінансові надходження до її бюджету та послабить ресурси для ведення війни.

Нагадаємо, США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії і понад 180 танкерів "тіньового" флоту.