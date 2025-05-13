Вместо компаний — суда: Рада поддержала санкции против "теневого флота" РФ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий вводить санкции не только против компаний, но и непосредственно против отдельных танкеров, входящих в состав так называемого теневого флота РФ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Инициатива призвана усложнить обход ограничений, наложенных на российский экспорт нефти. За соответствующее решение проголосовали 269 паралламентариев.

О законопроекте

В пояснительной записке говорится, что доходы от экспорта нефти — ключевой источник финансирования войны РФ против Украины. Россия активно использует так называемый "теневой флот" старых, опасных танкеров, чтобы обходить санкции и торговать нефтью, оружием и ворованным украинским зерном. Большинство этих судов оформлены из-за оффшорных или подставных компаний, что затрудняет наложение эффективных санкций.

Новый законопроект позволит Украине вводить санкции не только против юридических или физических лиц, но и непосредственно против конкретных судов и самолетов. Это должно повысить эффективность санкционной политики, усилить экологическую и национальную безопасность и усложнить финансирование войны для Кремля.

Законопроект предлагает:

Внести изменения в Закон "О санкциях", чтобы разрешить налагать санкции не только на лиц и компании, но и на отдельные суда и воздушные суда, если их использование представляет реальную или потенциальную угрозу национальным интересам, безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины. Дополнить Закон "О Службе безопасности Украины" полномочиями выявлять и фиксировать факты использования судов и самолетов в деятельности, угрожающей национальной безопасности Украины. Внести изменения в Закон "О разведке", в частности, предоставить разведке задачу устанавливать факты участия судов и воздушных судов в опасной для Украины деятельности.

Эти изменения позволят более эффективно реагировать на угрозы, связанные с российским теневым флотом и другими средствами обхода санкций.

Отмечается, что реализация проекта акта не будет нуждаться в финансировании расходов из государственного бюджета, а наоборот позволит пополнить бюджет в случае ареста, конфискации и продажи судов, воздушных судов РФ.

Прогноз социально-экономических последствий принятия законопроекта:

Реализация этого закона позволит вводить санкции против российского теневого флота — в частности, в отношении активов, судов и воздушных судов. Это ограничит способность РФ перевозить нефть, оружие и военный персонал, а также уменьшит финансовые поступления в бюджет и ослабит ресурсы для ведения войны.

Напомним, США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России и более 180 танкеров "теневого" флота.