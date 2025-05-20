Почти 200 судов "теневого флота": Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России

Европейский союз во вторник, 20 мая, утвердил 17 пакет санкций против России. Великобритания также ввела новые санкции против РФ.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"ЕС одобрил свой 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 танкеров теневого флота", – написала она в соцсети X.

Каллас добавила, что новые ограничения также касаются гибридных угроз и прав человека. По словам дипломатки, продолжается работа над новыми ограничениями по России, чем дольше РФ будет вести войну, тем жестче будет ответ.

The EU has approved its 17th sanctions package against Russia, targeting nearly 200 shadow fleet ships.



New measures also address hybrid threats and human rights.



More sanctions on Russia are in the works.



The longer Russia wages war, the tougher our response. — Kaja Kallas (@kajakallas) May 20, 2025

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что общее количество подсанкционных судов, перевозящих российскую нефть, оружие и украденное украинское зерно, возросло до 342.

"Планируется ввести ограничения против еще 17 физических и 58 юридических лиц, а также заблокировать 189 новых судов, которые перевозят российскую нефть, оружие и украденное украинское зерно. Всего под ограничением будут уже 342 судна", — говорится в сообщении.

Он добавил, что под санкции попадают компании не только из РФ, но и из третьих стран – в частности из Турции, Вьетнама, Узбекистана, ОАЭ – которые помогали российскому ВПК обходить ограничения и поставляли компоненты для дронов и ракет.

Впервые в рамках режима противодействия гибридным угрозам ЕС вводит экономические санкции за физические атаки в Эстонии, саботаж подводных кабелей и поддержку пророссийских демонстраций в Европе.

Великобритания ввела новые санкции в Россию

Великобритания также ввела новые санкции против России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Ограничения коснулись 100 объектов в российском военном, энергетическом, финансовом секторах, а также лиц, причастных к информационной войне кремля против Украины. Кроме того, вместе с партнерами Лондон работает над усилением ценовых ограничений на российскую нефть, чтобы еще больше сократить доходы, финансирующие войну.

Санкции ЕС против России

Еще в марте Европейский Союз начал работу над 17-м пакетом санкций против России. Ожидалось, что Еврокомиссия внесет свои предложения по новым ограничениям к началу лета. В том же месяце послы стран-членов Евросоюза согласились продлить еще на шесть месяцев санкции, которые были применены к физическим и юридическим лицам за неоправданную войну Российской Федерации против Украины.

В начале мая Европейская комиссия подготовила 17 пакет санкций против РФ. Предлагалось существенно усилить давление на российский "теневой нефтяной флот", введя санкции против вдвое большего количества его судов.

Reuters сообщал, что пакет предусматривает усиление экспортного контроля за товарами, которые могут быть использованы российскими военными технологиями. Один из источников добавил, что под санкции попадут более 50 физических и юридических лиц, в том числе пять в Китае.

Европейский Союз в координации с Соединенными Штатами Америки начал разработку 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Работа над ним началась по истечении минувшего понедельника срока ультиматума по установлению 30-дневного перемирия.