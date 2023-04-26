Зеленський призначив посла України в Китаї

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня підписав указ № 239 про призначення нового посла України у Китаї. Ним став ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.

Документ опублікувала пресслужба Офісу Президента України.

"Призначити РЯБІКІНА Павла Борисовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці", - йдеться в указі голови держави.

Призначення відбулося після вперших від початку повномасштабної війни переговорів між Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. В свою чергу Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання ситуації в Україні".

Україна не мала посла в КНР з моменту смерті Сергія Камишева, що сталося у лютому 2021 року.

Що відомо про Рябікіна

Закінчив Київський університет ім. Шевченка за спеціальністю "Правознавство", здобув кваліфікацію "Юрист-міжнародник", референт-перекладач німецької мови.

У 2009-2010 роках Рябікін був послом України в Королівстві Данія. Він також був народним депутатом та деякий час працював у комітеті з транспорту та зв'язку.

Крім того, він був радником мера Києва, очолював аеропорт "Бориспіль", Державну митну службу України. З 4 листопада 2021 року по 20 березня 2023 він був міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Відомо, що Рябікін володіє англійською та німецькою мовами.