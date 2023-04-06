Сі Цзіньпін висловив готовність допомогти у припиненні війни в Україні шляхом переговорів - ЗМІ

Китай готовий працювати разом з Францією над досягненням припинення війни в Україні шляхом переговорів, повідомляє Reuters з посиланням на французьке дипломатичне джерело. Перед цим, нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон провів переговори зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

"Президент і Сі домовилися "завзято працювати", щоб прискорити закінчення війни і домогтися початку переговорів при повному дотриманні міжнародного права", - заявило джерело після півторагодинних переговорів двох лідерів.

У коментарях після зустрічі з Макроном Сі закликав Україну та Росію відновити мирні переговори та знайти політичне вирішення конфлікту, що відображає його давню позицію щодо війни.

У свою чергу Макрон закликав Китай не постачати нічого, що Росія могла б використати у своїй війні проти України, зазначивши, що зустріч була "відвертою і конструктивною".

Французьке джерело Reuters не повідомило конкретних подробиць про те, чи вказав Китай на зміну своєї позиції, проте повідомило, що обидві сторони домовилися про проведення подальших переговорів. За його словами, Сі також дав зрозуміти, що готовий свого часу зателефонувати до президента України Володимира Зеленського.

У свою чергу, як повідомляє Reuters, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, яка приїхала до Пекіна для зустрічі з Сі разом з Макроном, теж заявила, що китайський лідер висловив готовність поговорити із Зеленським. За її словами, розмова може відбутися, коли будуть "відповідні умови та час".

Нагадаємо, що раніше Зеленський висловлював бажання поспілкуватися з главою КНР та направив йому запрошення відвідати Україну після того, як останній відвідав Росію 20-22 березня. У МЗС Китаю при цьому заявили, що не мають інформації про можливу зустріч із Зеленським.