Си Цзиньпин выразил готовность помочь в прекращении войны в Украине путем переговоров - СМИ

Китай готов работать вместе с Францией над достижением прекращения войны в Украине путем переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник. Перед этим, напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

"Президент и Си договорились "усердно работать", чтобы ускорить окончание войны и добиться начала переговоров при полном соблюдении международного права", - заявил источник после полуторачасовых переговоров двух лидеров.

В комментариях после встречи с Макроном Си призвал Украину и Россию возобновить мирные переговоры и найти политическое решение конфликта, что отражает его давнюю позицию в отношении войны.

В свою очередь, Макрон призвал Китай не поставлять ничего, что Россия могла бы использовать в своей войне против Украине, отметив, что встреча была "откровенной и конструктивной".

Французский же источник Reuters не сообщил конкретных подробностей о том, указал ли Китай на изменение своей позиции, однако сообщил, что обе стороны договорились о проведении дальнейших переговоров. По его словам, Си также дал понять, что готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому в свое время.

В свою очередь, как сообщает Reuters, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, приехавшая в Пекин для встречи с Си вместе с Макроном, также заявила, что китайский лидер выразил готовность поговорить с Зеленским. По ее словам, беседа может состояться, когда будут "подходящие условия и время".

Напомним, что ранее Зеленский выражал желание пообщаться с главой КНР и направил ему приглашение посетить Украину после того, как последний посетил Россию 20-22 марта. В МИД Китая при этом заявили, что не располагают информацией о возможной встрече.