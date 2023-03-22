Лидеры Китая и России планируют создать новый мировой порядок

После визита в Россию китайский лидер не выразил прямой поддержки войны президента России Владимира Путина, но не стал заявлять и о ее прекращении. Си Цзиньпин и Владимир Путин нацелились на формирование нового мирового порядка.

Си продемонстрировал солидарность с Путиным против Запада, он почти не упомянул о войне и заявил, что Китай занимает "беспристрастную позицию". Не было никаких признаков того, что Си попытался сыграть роль миротворца, пишет Reuters.

"Сейчас произошли изменения, которых не было 100 лет. Когда мы вместе, мы руководим этими изменениями. Берегите себя, дорогой друг, пожалуйста", - сказал китайский лидер Путину, покидая Москву.

Издание отмечает, что Путин похвалил Си за мирный план, предложенный Китаем, и обвинил Киев и Запад в пренебрежении к нему. Однако союзники Украины рассматривают план Китая как прием, чтобы выиграть время для перегруппировки российских войск.

Китай не поддержал ни одного из шагов по изоляции России на международной арене, и не признал решение МКС об ордере на арест Путиина. На Западе обеспокоены, что он может помочь вооружить Россию в ее конфликте.

В Белом Доме отреагировали на это и заявили, что позиция Китая не беспристрастна. Сенаторы призвали Пекин увеличить давление на Россию, чтобы она вышла с суверенной территории Украины, и положила конец крупнейшему конфликту в Европе после Второй мировой войны.

The Wall Street Journal писало, что Си Цзиньпин намерен провести разговор с Володмиром Зеленским после визита в Москву. Спикер президента Украины Сергей Никифоров отмечал, что работа по подготовке разговора идет, но конкретных договоренностей нет.