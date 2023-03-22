Лідери Китаю і Росії планують створити новий світовий порядок

Після візиту до Росії китайський лідер не висловловив прямої підтримки війни президента Росії Володимира Путіна, але не став заявляти і про її припинення. Сі Цзіньпін і Володимир Путін націлилися на формування нового світового порядку.

Сі продемонстрував солідарність із Путіним проти Заходу, він майже не згадав про війну і заявив, що Китай займає "неупереджену позицію". Не було жодних ознак того, що Сі спробував зіграти роль миротворця, пише Reuters.

"Зараз відбулися зміни, яких не було 100 років. Коли ми разом, ми керуємо цими змінами. Бережіть себе, любий друже, будь ласка", - сказав китайський лідер Путіну, покидаючи Москву.

Видання зазначає, що, Путін похвалив Сі за мирний план запропонований Китаєм, і звинуватив Київ і Захід у зневазі до нього. Проте союзники України розглядають план Китаю як прийом, щоб виграти час для перегрупавання російських військ.

В Білому Домі відреагували на це і заявили що позиція Китаю не є неупередженою. Сенатори закликали Пекін збільшити тиск на Росію, щоб вона вийшла з суверенної території України, і покла край найбільшому конфлікту в Європі після Другої світової війни.

Китай не підтримав жодного з кроків по ізоляції Росії на міжнародній арені, і не визнав рішення МКС про ордер на арешт Путііна. На Заход стурбовані, що він може допомогти озброїти Росію в її конфлікті.

Нагадаємо, The Wall Street Journal писало, що Сі Цзіньпін планує провести розмову з Володмиром Зеленським після візиту в Москву. Речник президента України Сергій Никифоров зазначав, що робота щодо підготовки розмови триває, але конкретних домовленостей немає.