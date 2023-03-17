В Офісі президента повідомили, чи є вже домовленності щодо розмови Зеленського з Сі Цзіньпіном

Робота щодо підготовки розмови президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна триває.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров в коментарі "Українській правді".

"Конкретних домовленостей щодо такої розмови ще немає. Але цю тему, зокрема, обговорювали міністри закордонних справ України та Китаю. Тому можна сказати, що робота триває",- зазначив він.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомляв, що лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив відіграти певну роль у посередництві щодо припинення війни в Україні і планує провести онлайн переговори з президентом України Володимиром Зеленським після того як відвідає Москву. Це буде перша розмова Сі Цзіньпіна із Зеленським з початку війни.

Раніше Китай уже намагався проявити себе як миротворця, закликавши до припинення вогню та представивши свій власний мирний план з 12 пунктів. Також там застерігали Москву від ескалації конфлікту та використання ядерної зброї.

Поїздка до Росії стане для Сі Цзіньпіну першою після його переобранняна на безпрецедентний третій термін на посаду глави держави Китаю.