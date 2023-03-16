Китайські компанії постачають в Росію гвинтівки і бронежилети, - ЗМІ

Китайські компанії, зокрема пов'язані з урядом, відправили російським організаціям 1000 штурмових гвинтівок, бронежилети та деталі для безпілотників. Поставки відбувалися з червня по грудень 2022 року, тобто уже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на відповідні митні й торговельні дані.

Так, один з найбільших державних оборонних підрядників Китаю China North Industries Group Corporation Limited у червні 2022 року відправив гвинтівки CQ-A російській компанії "Техкрим", яка співпрацює з Кремлем та військовими.

Згідно з даними Politico, наприкінці минулого року російські організації також отримали від китайських компаній 12 партій запчастин для дронів і понад 12 тонн китайських бронежилетів. Поставки нібито відбувалися через Туреччину.

Крім того, китайське підприємство DJI у листопаді і грудні 2022 року відправляло російському дистриб'ютору запчастини для дронів, зокрема акумулятори і камери, через ОАЕ.

Наразі незрозуміло, чи використовує Росія на полі бою гвинтівки, включені в дані про поставки. Однак дрони DJI були помічені на фронтах уже декілька місяців, - пише видання.

Хоча митні й торговельні дані не свідчать про те, що Пекін продає Москві велику кількість зброї спеціально для підтримки її військових зусиль, вони демонструють, що Китай постачає російським компаніям обладнання "подвійного призначення", про яке раніше не повідомлялося.

Нагадаємо, у лютому США висловлювали стурбованість отриманою ними інформацією про те, що Китай розглядає можливість військової допомоги Росії у її війні проти України.

Також у Держдепі США повідомили, що Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди і дезінформації щодо війни в Україні. Країни нібито витратили "десятки мільярдів доларів" на дезінформацію і вони намагаються привернути все більше уваги, обмінюючись наративами про війну.