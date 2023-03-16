Китайские компании поставляют в Россию винтовки и бронежилеты, - СМИ

Китайские компании, в частности, связанные с правительством, отправили российским организациям 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и детали для беспилотников. Поставки проходили с июня по декабрь 2022 года, то есть уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на соответствующие таможенные и торговые данные.

Так, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков Китая China North Industries Group Corporation Limited в июне 2022 года отправил винтовки CQ-A российской компании "Техкрим", сотрудничающей с Кремлем и военными.

Согласно данным Politico, в конце прошлого года российские организации также получили от китайских компаний 12 партий запчастей для дронов и более 12 тонн китайских бронежилетов. Поставки якобы проходили через Турцию.

Кроме того, китайское предприятие DJI в ноябре и декабре 2022 года отправляло российскому дистрибьютору запчасти для дронов, в том числе аккумуляторы и камеры, через ОАЭ.

Пока не ясно, использует ли Россия на поле боя винтовки, включенные в данные о поставках. Однако дроны DJI были замечены на фронтах уже несколько месяцев, - пишет издание.

Хотя таможенные и торговые данные не свидетельствуют о том, что Пекин продает Москве большое количество оружия специально для поддержки ее военных усилий, они демонстрируют, что Китай снабжает российские компании оборудованием "двойного назначения", о котором ранее не сообщалось.

Напомним, в феврале США выражали обеспокоенность полученной ими информацией о том, что Китай рассматривает возможность военной помощи России в ее войне против Украины.

Также в Госдепе США сообщили, что Россия и Китай четко согласовали свои действия по пропаганде и дезинформации о войне в Украине. Страны якобы потратили "десятки миллиардов долларов" на дезинформацию и пытаются привлечь все больше внимания, обмениваясь нарративами о войне.