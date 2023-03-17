В Офисе президента сообщили, есть ли уже договоренности о разговоре Зеленского с Си Цзиньпином

Работа по подготовке разговора президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина продолжается.

Об этом сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде".

"Конкретных договоренностей по поводу такого разговора еще нет. Но эту тему, в частности, обсуждали министры иностранных дел Украины и Китая. Поэтому можно сказать, что работа продолжается", - отметил он.

Напомним, The Wall Street Journal сообщал, что лидер Китая Си Цзиньпин решил сыграть определенную роль в посредничестве по прекращению войны в Украине и планирует провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после посещения Москвы. Это будет первый разговор Си Цзиньпина с Зеленским с начала войны.

Ранее Китай уже пытался проявить себя миротворцем, призвав к прекращению огня и представив свой собственный мирный план из 12 пунктов. Также там предостерегали Москву от эскалации конфликта и использования ядерного оружия.

Поездка в Россию станет для Си Цзиньпина первой после его переизбрания на беспрецедентный третий срок в должности главы государства Китая.