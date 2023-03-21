Китай не можна вважати неупередженою стороною війни в Україні, – Кірбі

Китай не можна сприймати як неупереджену сторону в війні Росії проти України. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає “Європейська правда”.

Він зауважив, що Китай не засудив вторгнення РФ й продовжує купувати російські нафту та енергоносії. А лідер КНР Сі Цзіньпін прилетів у Москву, хоча жодного разу не поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, не відвідав Україну й не поцікавився поглядом українців.

“Він (Сі Цзіньпін, – ред.) і його режим продовжують повторювати російську пропаганду про те, що це якась війна Заходу проти Росії, що це якась екзистенційна загроза. Як на мене, це просто купа нісенітниць", – висловився Кірбі.

За його словами, про неупередженість Китаю можна було б говорити, якби Пекін був готовий почути Україну й підтримував би такі переговори між Києвом і Москвою, які б враховували українську позицію.

Нагадаємо, що очільник КНР Сі Цзіньпін прибув у Москву 20 березня й зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Це перший візит Сі Цзіньпіна в Росію після початку її повномасштабної агресії проти України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що ця зустріч свідчить про намір Пекіна забезпечити "дипломатичне прикриття" для російських злочинів в Україні.

The Wall Street Journal писало, що Сі Цзіньпін планує провести розмову з Володмиром Зеленським після візиту в Москву. Речник президента України Сергій Никифоров зазначав, що робота щодо підготовки розмови триває, але конкретних домовленостей немає.