В ISW розповіли, чи отримає Путін підтримку від Сі Цзіньпіна у війні проти України

Голова Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним у Москві 20 березня і запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж очікував очільник Кремля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Сі і Путін під час зустрічі 20 березня рекламували міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин.

Путін опублікував статтю в китайських державних ЗМІ, в якій стверджував, що Росія і Китай будують партнерство для формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу та політику подвійного стримування США проти Китаю та Росії.

Зі свого боку Сі запропонував менш агресивну головну мету для російсько-китайських відносин у своїй статті, опублікованій у російському державному ЗМІ, у якій він зазначив, що Росія та Китай загалом прагнуть до багатополярного світового порядку, але не конкретно проти ворогуючого Заходу.

Натомість Сі Цзіньпін зосередився на представленні Китаю як життєздатного стороннього посередника у війні в Україні, чий план переговорів "відображає єдність поглядів світової спільноти щодо подолання української кризи".

В ISW зауважують, що Путін заявив, що Росія вітає готовність Китаю "відіграти конструктивну роль у врегулюванні кризи" щодо війни в Україні, але очільник Кремля сподівався, що Сі займе таку ж агресивну риторичну лінію проти Заходу.

"Відмова Сі Цзіньпіна явно приєднати Китай до Росії в геополітичному конфлікті Путіна із Заходом, є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм "безмежного партнерства" з Росією перед початком російського вторгнення в Україну", - підкреслюють аналітики.

На їхню думку, риторика Сі свідчить про те, що він не схильний повністю надавати Росії економічну та політичну підтримку, необхідну Росії для подолання невдач в Україні. Тому Путін і Сі запропонували дещо подібні бачення посилення китайсько-російського економічного партнерства, і цілком імовірно, що вони підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди під час візиту Сі, деякі з яких, ймовірно, будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій.

"Сі також, ймовірно, запропонує більш конкретну позицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що означатиме його пропозиція і наскільки Кремль сприйме її. Незрозумілими також залишаються перспективи постачання Китаєм Росії військової техніки", - зазначають аналітики.

Вони додають, що Путін, ймовірно, посилить свої спроби згуртувати решту світу проти Заходу, хоча залишається малоймовірним, що він досягне хоч якогось ефекту.

"Зображення Путіним передбачуваної китайсько-російської осі проти Заходу та його коментарі на конференції "Росія-Африка в багатополярному світі" , ймовірно, означають посилену пропозицію цим країнам сформувати певний антизахідний блок. Путін, ймовірно, сподівався, що Сі запропонує подібне бачення, щоб посилити цю пропозицію, і відмова Сі зробити це, ймовірно, послабить вплив Путіна. Привабливість потенційного антизахідного китайсько-російського геополітичного блоку пов’язана більше з економічною та політичною могутністю Китаю, ніж із занепадом економічної потужності Росії. Постійні дипломатичні зусилля Росії заручитися підтримкою її війни в Україні не дають бажаних відчутних результатів, і посилення зусиль згуртувати решту світу проти Заходу навряд чи буде ефективнішим", - констатують аналітики.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін 20 березня прибув у Москву, де зустрівся з Володимиром Путіним. Це перший візит очільника КНР у Росію після початку її повномасштабної агресії проти України. Раніше в американському Інституті вивчення війни припускали, що він та Путін хочуть обговорити схеми ухилення від міжнародних санкцій.

Зауважимо, у річницю вторгнення країни-агресорки РФ в Україну Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ. При цьому Китай називає агресію РФ проти України не війною, а "українською кризою".

У Китаї вважають, що війна РФ проти України закінчиться влітку 2023 року, тому й представили свій "мирний" план.