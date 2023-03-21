В ISW рассказали, получит ли Путин поддержку от Си Цзиньпина в войне против Украины

Глава Китая Си Цзиньпин встретился с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в Москве 20 марта и предложил более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем ожидал глава Кремля.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Си и Путин во время встречи 20 марта рекламировали крепость китайско-российских отношений, но в статьях, опубликованных 19 марта, предложили разные толкования масштаба будущих отношений.

Путин опубликовал статью в китайских государственных СМИ, в которой утверждал, что Россия и Китай строят партнерство по формированию многополярного мирового порядка вопреки коллективному стремлению доминирования Запада и политику двойного сдерживания США против Китая и России.

Со своей стороны Си предложил менее агрессивную главную цель для российско-китайских отношений в своей статье, опубликованной в российском государственном СМИ, в которой он отметил, что Россия и Китай в целом стремятся к многополярному мировому порядку, но не конкретно против враждующего Запада.

Си Цзиньпин сосредоточился на представлении Китая как жизнеспособного постороннего посредника в войне в Украине, чей план переговоров "отражает единство взглядов мирового сообщества относительно преодоления украинского кризиса".

В ISW отмечают, что Путин заявил, что Россия приветствует готовность Китая "играть конструктивную роль в урегулировании кризиса" в отношении войны в Украине, но глава Кремля надеялся, что Си займет такую же агрессивную риторическую линию против Запада.

"Отказ Си Цзиньпина явно присоединить Китай к России в геополитическом конфликте Путина с Западом является заметным отклонением от объявленного Китаем "безграничного партнерства" с Россией перед началом российского вторжения в Украину", - подчеркивают аналитики.

По их мнению, риторика Си свидетельствует о том, что он не склонен полностью оказывать России экономическую и политическую поддержку, необходимую России для преодоления неудач в Украине. Поэтому Путин и Си предложили несколько подобные видения усиления китайско-российского экономического партнерства, и вероятно, что они подпишут двусторонние торгово-экономические соглашения во время визита Си, некоторые из которых, вероятно, будут направлены на облегчение схем уклонения от санкций.

"Си также, вероятно, предложит более конкретную позицию по урегулированию войны в Украине путем переговоров, хотя остается непонятным, что означает его предложение и насколько Кремль воспримет его. Непонятными также остаются перспективы поставок Китаем России военной техники", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что Путин, вероятно, усилит свои попытки сплотить остальной мир против Запада, хотя остается маловероятным, что он достигнет хоть какого-то эффекта.

"Изображение Путиным предполагаемой китайско-российской оси против Запада и его комментарии на конференции "Россия-Африка в многополярном мире", вероятно, означают усиленное предложение этим странам сформировать определенный антизападный блок. Путин, вероятно, надеялся, что Си предложит подобное видение, чтобы усилить это предложение, и отказ Си сделать это, вероятно, ослабит влияние Путина. Привлекательность потенциального антизападного китайско-российского геополитического блока связана больше с экономической и политической мощью Китая, чем с упадком экономической мощи России. Постоянные дипломатические усилия России заручиться поддержкой ее войны в Украине не дают желаемых ощутимых результатов, и усиление усилий сплотить остальной мир против Запада вряд ли будет более эффективным", - констатируют аналитики.

Напомним, что Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Это первый визит главы КНР в Россию после начала полномасштабной агрессии против Украины. Ранее в американском Институте изучения войны предполагалось, что он и Путин хотят обсудить схемы уклонения от международных санкций.

Отметим, что в годовщину вторжения страны-агрессора РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ. При этом Китай называет агрессию РФ против Украины не войной, а "украинским кризисом".

В Китае считают, что война РФ против Украины закончится летом 2023 года, потому и представили свой "мирный" план.