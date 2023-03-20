Китай не станет делать ставку на Россию, она не перспективный союзник – Подоляк

Несмотря на то, что РФ не признает юрисдикцию международного трибунала, решение об аресте Владимира Путина сильно ограничит его возможности для поездок и международного сотрудничества.

Об этом рассказал советник президента Михаил Подоляк в интервью Corriere Della Serа и отметил, что, несмотря на решение в Гааге, визит китайского лидера в Россию все равно состоится.

"Визит все равно состоится. Кроме того, и Китай, и Россия не являются подписантами Римского устава, они иначе, чем мы, воспринимают обнародованный Трибуналом ордер на арест Путина. Однако, по сути, все меняется: Си Цзиньпин встретится с лидером, подозреваемым в массовых преступлениях. И какой смысл опосредованно брать на себя ответственность за токсичность Путина для такого лидера, как китайский, стремящийся к центральной роли в международной политике? Путин ставит его в очень неоднозначную позицию. В любом случае Китай имеет полное право выбирать собственные приоритеты" , – отметил Подоляк.

Подоляк также выразил сомнение, что Китай пришлет России какое-то оружие. По его словам, это сразу станет известно и поставит под угрозу международные отношения Китая.

"Не вижу смысла. Это немедленно станет известным фактом, и Китай поставит под угрозу свои торговые и технологические отношения с другими странами. А во-вторых, зачем помогать России, переживающей цивилизационный крах? Современной России скоро не будет; это была бы инвестиция без возвращение, а Китай слишком прагматичен, чтобы делать подобные ошибки.В-третьих, китайское законодательство запрещает передачу оружия государству, находящемуся в состоянии войны.Сегодня нет смысла делать ставку на Россию, она не является перспективным союзником, а оказывается отсталой страной, которая стремится компенсировать свои слабости избытком агрессивности.Россия применяет прямой шантаж, подкуп, политические убийства, военный конфликт - все это деструктивные технологии.С другой стороны, Китай играет за совсем другими, более длинными, разнонаправленными столами, но он не хочет прямых конфликтов и санкций. напротив, может предложить только саморазрушающуюся войну", - считает Подоляк.

По его словам, Китай может воспользоваться положением сильно ослабленной и дискредитированной России, ведь стабильная международная торговля и доступ к технологическим ноу-хау важнее для Пекина, ставящего себя в конкурентные отношения с Соединенными Штатами и Европой. В Китае не захотят прямые конфликты и санкции.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Россию 20-22 марта, вероятно, для того чтобы обсудить схемы уклонения от международных санкций.