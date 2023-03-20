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Китай не стане робити ставку на Росію, вона не перспективний союзник - Подоляк
Попри те, що РФ не визнає юрисдикцію міжнародного Трибуналу, рішення про арешт Володимира Путіна сильно обмежить його можливості для поїздок та міжнародної співпраці.
Про це розповів радник президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Corriere Della Serа і зауважив, що попри рішення в Гаазі, візит китайського лідера до Росії все одно відбудеться.
"Візит все одно відбудеться. Крім того, і Китай, і Росія не є підписантами Римського статуту, вони інакше, ніж ми, сприймають оприлюднений Трибуналом ордер на арешт Путіна. Однак по суті все змінюється: Сі Цзіньпін зустрінеться з лідером, якого підозрюють у масових злочинах. І який сенс опосередковано брати на себе відповідальність за токсичність Путіна для такого лідера, як китайський, який прагне до центральної ролі в міжнародній політиці? Путін ставить його в дуже неоднозначну позицію. У будь-якому випадку Китай має повне право обирати власні пріоритети", - зазначив Подоляк.
Подоляк також висловив сумнів щодо того, шо Китай надішле Росії якусь зброю. За його словами, це одразу стане відомо і поставить під загрозу міжнародні відносини Китаю.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Не бачу сенсу. Це негайно стане відомим фактом, і Китай поставить під загрозу свої торгові та технологічні відносини з іншими країнами. А по-друге, навіщо допомагати Росії, яка переживає цивілізаційний крах? Сучасної Росії скоро не буде; це була б інвестиція без повернення, а Китай надто прагматичний, щоб робити подібні помилки. По-третє, китайське законодавство забороняє передачу зброї державі, яка перебуває у стані війни. Сьогодні немає сенсу робити ставку на Росію, вона не є перспективним союзником, а виявляється відсталою країною, яка прагне компенсувати свої слабкості надлишком агресивності. Росія застосовує прямий шантаж, підкуп, політичні вбивства, військовий конфлікт – все це деструктивні технології. З іншого боку, Китай грає за зовсім іншими, довшими, різноспрямованими столами, але він не хоче прямих конфліктів і санкцій. Росія, навпаки, може запропонувати лише саморуйнівну війну", - вважає Подоляк.
За його словами, Китай може скористатися становищем сильно ослабленої та дискредитованої Росії, адже стабільна міжнародна торгівля та доступ до технологічних ноу-хау важливіші для Пекіна, який ставить себе в конкурентні відносини зі Сполученими Штатами та Європою. В Китаю не захочуть прямих конфліктів і санкцій.
Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним під час візиту до Росії 20-22 березня, ймовірно, для того, щоб обговорити схеми ухилення від міжнародних санкцій.