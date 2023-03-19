"Злочинця завжди тягне на місце злочину". У Зеленського відреагували на поїздку Путіна у Маріуполь (ВІДЕО)

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін їздив у Маріуполь "милуватися руїнами міста і братніми могилами" маріупольців.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття", - зазначив він.

У ніч на 19 березня російські пропагандисти з посиланням на Кремль повідомили, що президент РФ Володимир Путін нібито приїхав до окупованого Маріуполя.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі оприлюднив кілька фрагментів відео з візиту диктатора до міста.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ. Також суд у Гаазі видав ордер на арешт Уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що таке рішення означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду.

Зазначимо, що міжнародним договором, що заснував МКС, був Римський статут. Однак цей документ наразі ратифікували лише 123 країни. Відповідно, ці країни юридично зобов'язані заарештувати Путіна та Львову-Бєлову в разі, якщо вони опиняться на їхній території. Росія, як і США, докумени не тільки не ратифікувала, але й відкликала свій підпис під ним. Україна Римський статут підписала ще в 2000 році, але так і не ратифікувала його.

Нагадаємо, серед усіх жахів, що розгорнулися в ході війни Росії проти України, бомбардування країною-агресором Росією Драматичного театру в Маріуполі 16 березня — найсмертельніша з відомих на сьогодні атак проти мирного населення. З бомбосховища 18 березня вивели близько 130 людей, доля решти невідома .

Мер Маріуполя Вадим Бойченко раніше заявляв, що в театрі загинуло близько 300 людей. У той же час, видання Associated Press у своєму розслідуванні каже, що загинути могли щонайменше 600 людей.