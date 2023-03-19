"Преступника всегда тянет на место преступления". У Зеленского отреагировали на поездку Путина в Мариуполь (ВИДЕО)

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин ездил в Мариуполь "любоваться развалинами города и братскими могилами" мариупольцев.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", – отметил он.

В ночь на 19 марта российские пропагандисты со ссылкой на Кремль сообщили, что президент РФ Владимир Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграмм-канале обнародовал несколько фрагментов видео с визита диктатора в город.

Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ. Также суд в Гааге выдал ордер на арест Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что такое решение означает, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд.

Отметим, что международным договором, учредившим МУС, является Римский статут. Однако этот документ пока ратифицировали лишь 123 страны. Соответственно, эти страны юридически обязаны арестовать Путина и Львов-Белову в случае, если они окажутся на их территории. Россия же, как и США, документ не только не ратифицировала, но и отозвала свою подпись под ним. Украина Римский статут подписала еще в 2000 году, но так и не ратифицировала его.

Напомним, среди всех ужасов, развернувшихся в ходе войны России против Украины, бомбардировка страной-агрессором Россией Драматического театра в Мариуполе 16 марта — самая смертельная из известных на сегодняшний день атак против мирного населения. Из бомбоубежища 18 марта вывели около 130 человек, судьба остальных неизвестна.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее заявлял, что в театре погибли около 300 человек. В то же время издание Associated Press в своем расследовании говорит, что погибнуть могли не менее 600 человек.